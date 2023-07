Casaletto Lodigiano, avvista un lupo di notte: “Mi osservava da lontano, stentavo a crederci”

Casaletto Lodigiano (Lodi) – Incontra un lupo rincasando di notte: "Era bellissimo, mi osservava da lontano, ma camminando verso casa ho avuto paura si avvicinasse". È la testimonianza di Pierluigi Borgacci di Casaletto che, l’altra notte alle 2, ha avuto un incontro ravvicinato con un lupo che circolava poco distante dalla cascina del suo paese. Il lupo è comparso dal buio, muovendosi lentamente e osservando intorno a sé fino ad affascinare e impaurire il sorpreso osservatore.

«Rincasavo dal lavoro, faccio sempre molto tardi e inaspettatamente, lungo la Provinciale 166, ho visto un bellissimo lupo. Inizialmente ho ipotizzato potesse essere un cane, ma poi l’ho mostrato anche ad altra gente in fotografia e per tutti è un lupo. Anche se in realtà, qui da noi, a parte qualche ombra nei campi, la notte personalmente non ne avevo visti altri prima d’ora e so benissimo che, generalmente, abitano luoghi più montani".

Si trattava di un esemplare di grandi dimensioni, giovane, dal bel pelo. Non sciupato, come tanti altri che nei mesi scorsi sono stati avvistati nel Basso Lodigiano, tra San Fiorano e San Rocco al Porto ma non solo. "Si trovava poco fuori dalla cascina di Casaletto vicina alla Provinciale 166, nei pressi della Dhl – dettaglia Borgacci – Era tranquillo e guardava verso Mairano. Con gli abbaglianti puntati si è spostato verso il ciglio della strada, continuando a guardare la mia auto ma senza fare nulla. Non nascondo che avvistarlo è stato bellissimo ma poi, percorrendo al buio i cento metri tra il parcheggio e casa, ero un pochino in soggezione. Avrebbe anche potuto raggiungermi". Alla fine del 2022 era stato avvistato un branco di nove lupi lungo il fiume Adda.

Gli avvistamenti in provincia di Lodi sono però iniziati nel novembre del 2019 quando, dopo 254 anni, è ricomparso un esemplare nella zona della bassa del fiume Po di Caselle Landi. L’ultima volta che fu registrata la presenza di un lupo nel Lodigiano era il 21 novembre 1765 a Orio Litta. Visto l’aumento continuo degli avvistamenti, nei mesi scorsi la Provincia ha anche tenuto corsi e divulgato informazioni specifiche sull’argomento. Al momento, comunque, nessuno dei lupi del Lodigiano ha provocato danni o ferito qualcuno.