Casa a mollo se piove. Residente cita in giudizio l’Amministrazione locale

Il Comune rischia di finire alla sbarra, citato in giudizio da un cittadino la cui abitazione può finire a mollo tutte le volte che piove intensamente. Una vera iattura per il codognese, che ha esposto il problema in divese sedi senza però riuscire a trovare un’intesa con la controparte. Il nodo riguarda la rotatoria di viale Maccacaro, nel quartiere Don Bosco, costruita tanti anni fa e ubicata nell’ultima parte della strada a fondo cieco: quando appunto fu realizzata, venne definito un perimetro costituito da una sottomurazione in cemento armato al confine con le diverse proprietà private, per consentire il deflusso regolare degli scarichi. Il problema si evidenzia nei primi mesi del 2024 quando, per il disagio lamentato dal codognese, furono rilevate nel pozzetto posto nell’aiuola di fronte alla proprietà del ricorrente diverse radici che occludevano lo scarico, causando il ritorno delle acque bianche in casa. Da qui il braccio di ferro: il privato chiede sia il Comune a disostruire le radici infiltratesi nel canale, il municipio ribadisce che la derivazione è stata eseguita dal privato e con materiale non idoneo. Ora sarà un giudice a dirimere la querelle.

M.B.