Cartelli multilingue per i pellegrini della via Francigena

Partendo dal turismo lungo la via Francigena, di cui fa parte, Guardamiglio promuoverà uno scambio culturale con persone di altri Paesi. Lo ha annunciato il sindaco Elia Bergamaschi. "Guardamiglio fa parte dei Comuni Membri Ordinari via Francigena e in particolare la frazione Valloria, che è proprio sul percorso – chiarisce –. La via dei romei è un lungo itinerario di carattere internazionale che ha ottenuto il riconoscimento di Itinerario Culturale dal Consiglio d’Europa. Da Canterbury a Roma, il cammino attraversa quattro Paesi: Inghilterra, Francia, Svizzera ed Italia. Abbiamo quindi voluto fare conoscere il nostro paese Guardamiglio e Valloria, posizionando sul territorio una cartellonistica che indichi ai pellegrini di diverse nazionalità, che percorrono la “via“,il punto in cui su trovano, cosa possono visitare e i servizi di cui possono aver bisogno come la banca, un ristorante, la farmacia, il medico". P.A.