Carri, banda e frittelle in centro. Sfilata di Carnevale, boom di adesioni

Tutti in maschera, nel Basso Lodigiano, per il Carnevale città di Codogno. Dalle 14.30 di domani, per le vie del centro, con partenza da via Garibaldi, e percorrendo poi via Roma, via Vittorio Emanuele e arrivando nella centralissima piazza Cairoli, ci sarà una colorata sfilata. Parteciperanno carri allegorici, gruppi mascherati e ci sarà lo spettacolo finale della “Triuggio Marching band“, con frittelle e dolci per tutti e musica di un deejay, oltre alla consegna degli attestati di partecipazione ai presenti. Non mancheranno nemmeno un gonfiabile, sotto la loggia della mercanzia, bancarelle di dolci, palloncini, frittelle, caldarroste e zucchero filato.

"Invitiamo tutti a partecipare – dice il sindaco Francesco Passerini – a un carnevale che quest’anno viene anticipato perché altrimenti sarebbe caduto il giorno del patrono San Bigio. Sarà una giornata ricca: con sei carri, più un camioncino con l’animazione grazie a una associazione di Casalpusterlengo. Ringrazio tutti gli aderenti, volontari di protezione civile che, con le forze dell’ordine, garantiranno un divertimento sicuri e tutti i coloro che si sono impegnati per l’organizzazione. Aderiranno anche i volontari di Triulza, gruppo della primaria San Biagio, Gruppo pirati terza B, la Pro loco di Corno Giovine, il gruppo primaria di San Fiorano, un carro di Casalpusterlengo, gruppo Asd Shotokan Karate-do Codogno, la libreria Orso giallo, l’associazione Piacere senza peccato, un altro carro di Casalpusterlengo, un gruppo sul tema del Natale, il gruppo dell’oratorio San Luigi, un carro di Mirabello di Senna Lodigiana, il gruppo Alice Dedé, un carro da Fombio, il gruppo dell’istituto Tondini e mascherine non iscritte che allungheranno il corteo. La prima edizione del Carnevale locale, tornato dopo 30 anni, era stata nel 2017.

Paola Arensi