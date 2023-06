Carpentiere ferito da una lamiera tagliente in un’azienda

Operaio si taglia con una lamiera e finisce in ospedale con un taglio alla gamba. L’infortunio, che ha visto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Lodi per gli accertamenti di rito e per valutare le eventuali responsabilità, è avvenuto nella ditta Gbt Group di Mairago, una carpenteria metallica. L’allarme è stato dato alle 8 di ieri e sul posto, per soccorrere il ferito, è intervenuto un equipaggio della Croce Rossa di Lodi.

Una volta medicato il paziente, G.M. del 1976 residente Boffalora, è stato trasportato al Maggiore di Lodi. Le sue condizioni non hanno destato particolare preoccupazione, gli è stato assegnato un codice giallo. Una volta in Pronto soccorso, i medici hanno trattato la ferita al polpaccio. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, sembra che il taglio sia stato appunto causato dal contatto con una tagliente lamiera. Proseguono gli accertamenti per ricostruire l’infortunio, in modo da verificare l’adozione di tutte le misure antinfortunistiche previste per legge.

P.A.