Carabinieri sempre presenti nell’anno dello Sport

Città più sicura anche grazie all’Associazione nazionale carabinieri. La sede in viale Resistenza 15 conta 130 tra carabinieri in congedo e simpatizzanti, 21 i militari volontari attivi. Il presidente è il tenente Luciano Marzani, vice il carabiniere scelto Adamo Pasquali, coordinatore dei servizi Mauro Bonfanti. "L’attività nell’anno è stata molto impegnativa, visto il riconoscimento di Codogno Città Europea dello Sport che ha implicato molte manifestazioni – hanno detto i soci –. I volontari hanno collaborato con polizia locale e carabinieri per garantire ordine e sicurezza". In 10 manifestazioni i volontari sono stati impegnati 520 ore; in 5 fuori Codogno (a Lodi, Fombio e Casale) 130 ore; 82 i servizi sul mercato, per 328 ore; 36 il sabato pomeriggio in centro storico, 292 ore; 18 serali il venerdì e sabato, 98 ore; 38 la domenica, per 144 ore.