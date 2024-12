Carabinieri in congedo indossano di nuovo la divisa per la sicurezza dei cittadini:

Codogno (Lodi) - Più ordine e sicurezza pubblica, a Codogno e limitrofi, grazie alla sorveglianza degli iscritti alla Associazione nazionale carabinieri. Sono ex carabinieri che non hanno mai smesso di occuparsi della sicurezza della comunità e hanno deciso di indossare nuovamente la divisa in supporto all’Arma e alla Polizia locale. Gli iscritti, diretti dal presidente tenente Luciano Marzani, dal vice presidente carabiniere scelto Adamo Pasquali e dal responsabile dei servizi carabiniere Mauro Bonfanti, comprendono carabinieri in congedo (soci effettivi) e simpatizzanti (familiari e parenti).

”L’attività svolta nell’anno 2024 – spiega il presidente - è stata molto impegnativa e questo per numerosi servizi prestati sia a Codogno che in altri comuni, dato i volontari della nostra associazione hanno collaborato con la Polizia Locale e i carabinieri, per garantire l’ordine e la sicurezza durante le manifestazioni fieristiche e sportive, ma anche per servizi comuni di controllo- il lavoro è aumentato nella bella stagione-. Quest’anno abbiamo organizzato in collaborazione, con il Comune di Codogno e il servizio Polizia Locale, un progetto denominato “Estate sicura”, che si è svolto durante le serate di venerdì e sabato, nei mesi di giugno luglio e agosto. I soci sono rimasti impegnati, dalle ore 21 alle ore 24, tutti i fine settimana e si sono occupati di svolgere un servizio di prevenzione e di sicurezza nei luoghi pubblici, nelle piazze, nei parchi e nelle vie cittadine del centro, sempre in contatto con la Polizia Locale e carabinieri”. Su un totale di 130 iscritti al sodalizio, il gruppo di volontari che presta servizio in divisa è costituito da 20 persone.

Il bilancio e le attività sul territorio

Gli ex militari nel 2024 hanno organizzato momento di formazione per volontari, un corso di ausiliario alla viabilità e garantito un totale di 218 servizi e 1968 ore di servizio. Il bilancio è di 8 manifestazioni in Codogno per un totale di 476 ore di servizio;10 manifestazioni fuori Codogno, in particolare una a San Colombano al Lambro, una a Fombio, tre a Casalpusterlengo, una a Livraga, tre a Santo Stefano Lodigiano e una a Maleo, per un totale di 524 ore di servizio; 98 Servizi in occasione del mercato di Codogno per un totale di 392 ore; 49 servizi il sabato pomeriggio, nel centro storico di Codogno, per un totale di 256 ore ; 28 servizi serali il venerdì e sabato nel centro storico di Codogno, per 168 ore di servizio; 25 servizi la domenica mattina nel centro storico di Codogno, per 152 ore.