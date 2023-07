Cappa prende fuoco Paura alla Marcegaglia

Incendio nell’azienda Marcegaglia. Momenti di paura alle 9.45 di ieri mattina, nella realtà che si trova in via San Colombano a Graffignana. L’allarme è stato dato quando ha improvvisamente preso fuoco una cappa utilizzata per aspirare fumi. L’origine della combustione al momento resta sconosciuta, ma seguiranno accertamenti per verificare eventuali anomalie. Nella ditta, che produce prodotti edilizi, è stato subito attivato il piano di emergenza e le procedure hanno permesso di evitare feriti o danni importanti alle altre strutture presenti. In soccorso del personale sono presto arrivate squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, con due autopompe e un’autoscala.

La combustione, rimasta quindi per fortuna limitata alla cappa aspiratore fumi, nella ditta stessa, è stata quindi spenta. I vigili del fuoco hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza la zona coinvolta. L’intervento si è concluso nella tarda mattinata.

P.A.