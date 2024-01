Capottano più volte. A bordo pure un bimbo. Codogno, alla guida un diciannovenne

Prima la sbandata, poi il pauroso ribaltamento dopo l’uscita di strada. Nella serata del 31 dicembre l’auto condotta da un 19enne che aveva con sé un bambino di soli quattro anni si è capottata più volte prima di terminare la propria corsa fuori dalla carreggiata lungo viale Da Vinci, a Codogno. Sembra che il conducente dell’auto abbia perso il controllo per cercare di evitare un’altra macchina che stava arrivando dalla parte opposta della strada. Sono stati i ragazzi diciottenni occupanti di una vettura, che stavano andando a festeggiare l’ultimo giorno dell’anno e che stavano transitando in quel momento, a dare l’allarme: si sono fermati, sono accorsi sul luogo dell’incidente e hanno chiamato il 118. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica, che hanno soccorso i feriti, entrambi con la cintura di sicurezza allacciata: dopo le prime cure sul posto il 19enne e il bambino piccolo sono stati condotti in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona. Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi ed accertare le cause dello schianto. M.B.