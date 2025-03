Caos davanti alle scuole. Nessun accordo su variazioni viabilistiche

Fumata nera sulla questione viabilità fuori dalle scuole: nella commissione Servizi al cittadino di lunedì pomeriggio le parti sono rimaste distanti circa la soluzione da adottare all’interno di tutto il comparto stretto tra via Cattaneo-via Pietrasanta e via Vittorio Emanuele. Infatti a febbraio il Comune avrebbe voluto avviare, a partire da aprile, una sperimentazione che prevedeva la chiusura degli accessi in via Vittorio Emanuele, zona dove si concentravano i maggiori problemi a livello viabilistico e di coesistenza tra pedoni e veicoli. Su questo aspetto però non si è mai riusciti a trovare un’intesa visto che gli organismi scolastici (dirigenza e consiglio di istituto) hanno ribadito la loro contrarietà. Dalla scuola, oltre al mantenimento dello status quo, è stata messa sul piatto una soluzione che avrebbe previsto la posa su entrambi i lati di via Vittorio Emanuele di un certo numero di “parigine“. A questa ipotesi però il Comune ha sempre storto il naso. La situazione resta dunque al momento invariata. Chi crede invece che possa esserci un margine di intesa futura è il presidente della commissione Fabio Bozzi. "Puntiamo ad una soluzione condivisa. Resto un po’ deluso dopo la riunione verificando che, ad eccezione del gruppo di Azione, il resto della minoranza non era presente". M.B.