Cantieri e ditte sotto la lente. Multe salate

Controlli nelle aziende e nei cantieri della provincia. Al termine degli accertamenti i carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Cremona hanno denunciato la titolare di un’azienda piacentina che opera nell’edilizia ed è titolare di un’azienda edile, con un cantiere attivo nella provincia di Cremona. Da un controllo dei carabinieri è emerso che la donna non era in regola con le attuali disposizioni di legge per aver impiegato un lavoratore non assunto regolarmente (quindi in nero) e per gravi violazioni in materia di sicurezza. Inoltre nel cantiere i militari hanno rilevato la mancanza della stesura del Piano Operativo di Sicurezza e nessuno dei lavoratori era stato inviato alla visita medica di idoneità e informato e formato sui rischi della sicurezza dei dipendenti. Al termine dell’indagine alla titolare sono state comminate circa 12mila euro di multe. Problemi anche per il dipendente che è stato trovato a lavorare senza contratto perché percettore di reddito di inclusione. Un’altra azienda edile piacentina, sempre operante a Cremona è stata invece multata per aver impiegato un lavoratore in nero. Anche su questa persona sono in corso accertamenti in merito alla percezione del reddito di inclusione. Denunciati infine i titolari di tre pubblici esercizi, due del Cremasco e una nel Casalasco per non aver iscritto ai corsi di formazione i dipendenti e per l’omesso aggiornamento dei corsi Rspp, propedeutici alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno o aziendale e del documento valutazione dei rischi. In tutto le multe comminate ammontano a circa 25mila euro.

P.G.R.