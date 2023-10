Campionato di calcio balilla a Codogno: si assegnano i titoli nazionali

È entrato nel vivo ieri, il campionato italiano di calcio balilla a squadre, disputato nel quartiere fieristico di Codogno e organizzato dalla Federazione italiana giochi e sport tradizionali e dalla Lega Italiana Calcio Balilla. Sono state 40 le squadre iscritte nelle diverse categorie: Serie A; Serie B; Serie C; Donne e Veterani con Napoli, Roma e Bologna favorite in Serie A e Cecchignola, Lucca e Latina team da battere per le Donne e infine il Pescara nei Veterani. Il sistema di gioco si chiama “4 ko“, una sorta di girone, si gioca sempre con l’avversario che ha il tuo stesso numero di sconfitte e si perde quando si raggiungono le 4 sconfitte. Non è una eliminazione diretta. Nella serata di ieri sono state definite le prime finaliste di ogni categoria. Marco Bernarsi responsabile del Firenze commenta "l’organizzazione è sempre impeccabile. La novità è una squadra composta solo da under 23 per incoraggiarli. Antonio Facchineri di Napoli, 21 anni, è nella rosa del Firenze e medaglia di bronzo under 19 con la nazionale aggiunge: "Stiamo dando il massimo. Codogno è un bel posto". P.A.