Campionato dell’Acqua Gita-Premio a Lodi per gli Alunni Vincitori

Per gli alunni della classe V elementare della scuola Diocesana di Lodi, vincitori dell’ottava edizione del campionato dell’Acqua Lodigiana è arrivato il momento di godere del premio ottenuto al termine della sfida. Gli alunni sono infatti stati in gita sul lago di Garda, per una giornata alla scoperta dell’ambiente umido lacustre. E raccontano di aver provato a "immergersi nella natura, vivendo un’esperienza unica e indimenticabile", che "vedere il fondo del lago dal battello è stato magico". La finalissima del concorso era stata disputata il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, a conclusione del progetto di educazione ambientale Acqua e Vinci realizzato come ogni anno da Sal in collaborazione con Movimento lotta alla fame nel mondo e rivolto a tutte le classi IV della primaria della provincia di Lodi. P.A.