Al Campionato dell'acqua, su 52 classi, trionfa la quarta F di Zorlesco

Lodi, 21 marzo 2025- La classe quarta F del plesso di Zorlesco di Casalpusterlengo trionfa al Campionato dell’Acqua Lodigiana.

L’appuntamento con la finale era dalle 10.30 alle 11.30 del 21 marzo 2025 al Cinema Fanfulla di Lodi, in viale Pavia, 4.

Il Campionato dell’Acqua Lodigiana, giunto quest’anno alla decima edizione, è l’atto conclusivo del progetto Acqua e Vinci, realizzato da Società acqua lodigiana in collaborazione con il Movimento Lotta Fame Mondo. I ragazzini si sono sfidati online, a gruppi, con quiz su “materie” legate all’acqua: dalla sua gestione nel Lodigiano, all’accesso all’acqua nel mondo, fino agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. A questa edizione hanno partecipato 52 classi quarte della scuola primaria della provincia di Lodi, per un totale di 980 studenti.

E sono le sei classi che hanno disputato la finale del Campionato, avendo ottenuto i punteggi più alti durante la fase di gioco online, in occasione della Giornata internazionale dell’acqua: quarta F IC Casalpusterlengo – Zorlesco, poi risultata vincitrice; quarta IC Livraga – Senna Lodigiana; quarta G IC Casalpusterlengo; quarta Scuola Maria Ausiliatrice – Lodi; quarta A IC Maleo e quarta B IC Casalpusterlengo. Prima e dopo la finale è inoltre stato messo in scena, per le 24 classi che hanno aderito all’invito, lo spettacolo teatrale Abracadacqua della Compagnia dei Piccoli di Cremona. Il primo evento si è tenuto alle ore 9.30, la replica alle 11.45.