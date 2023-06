Camisano Cremasco, "Trasformiamo la sfiga in sfida" - 800 km in bici per sensibilizzare sulla malattia di Parkinson

"Trasformiamo la sfiga in sfida". Lo dice Angelo Gualtieri da Camisano, due anni fa sorpreso dal morbo di Parkinson che, con altre persone, stamattina parte da Ventimiglia alla volta di Barcellona. In bicicletta. Fanno 800 chilometri in nove giorni, tutti insieme. Angelo Gualtieri, 52 anni, dell’associazione La Tartaruga di Crema, al quale hanno diagnosticato il Parkinson due anni fa, parte con altri 11 “Parkinsonauti“.

"Il nostro gruppo è fantastico, non vedo l’ora di cominciare questo percorso in salita ma allo stesso tempo per noi vitale. Sono molto emozionato perché l’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’aumento delle diagnosi di Parkinson, purtroppo anche fra i giovani, e portare il messaggio che tutti insieme, magari in bicicletta, possiamo combatterlo". La causa di questa patologia è neurodegenerativa e praticare sport aiuta a rallentare la progressione della malattia oltre a essere un modo per vivere pienamente e sentirsi bene. La pedalata tra Italia, Francia e Spagna è stata organizzata dall’associazione Parkinson&Sport. "Sono stato letteralmente travolto – racconta Gualtieri – dall’entusiasmo del presidente Stefano Ghidotti e alla mia veneranda età sono diventato triatleta con 5 gare disputate. Praticare sport è la mia farmacia! Siamo tutti molto carichi per questa esperienza: prima delle gambe devi avere la testa e pedalata dopo pedalata arriveremo a Barcellona più freschi che mai: in gruppo non ci ferma nessuno!".

Il 2 luglio il team arriverà a Barcellona dove si unirà a squadre da tutto il mondo per celebrare la festa di apertura del “6° World Parkinson Congress“ che si terrà da martedì 4 a venerdì 7 luglio: "Seguiteci sui nostri canali social Parkinson&Sport".

Pier Giorgio Ruggeri