Camion va fuori strada. Travolta un’auto in corsa. Tre feriti in ospedale

Schianto ieri alle 9 lungo la provinciale 140 tra Tavazzano e Lodivecchio: coinvolti una vettura e un camion con tre feriti, trasferiti in codice giallo negli ospedali di Lodi e di Rozzano. La dinamica al vaglio della polizia locale che ha effettuato i rilievi: il mezzo pesante, un camion frigo Mercedes, che si stava dirigendo verso Lodivecchio, è finito fuori strada oltre il ciglio della carreggiata dopo aver sbandato, fermandosi su un fianco, mentre l’auto è rimasta completamente distrutta sul lato conducente dopo essere stata travolta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo dell’auto due persone, un 50enne e un 53enne, rimaste bloccate. I pompieri hanno dovuto divellere la portiera per poter liberare i feriti e affidarli nelle mani di soccorritori del 118. Contuso anche il conducente del camion, un 23enne. Durante tutte le fasi di soccorso il tratto di strada è rimasto completamente bloccato mentre successivamente è proceduto a senso unico alternato. In un secondo momento, è intervenuta un’autogru dei pompieri da Milano per riportare sulla carreggiata il mezzo pesante.

