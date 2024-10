By pass idraulico per il colatore Venere: "Basta esondazioni"

Il centro abitato di Livraga ora è al sicuro dal rischio esondazioni come invece purtroppo avvenne nel novembre del 2014 quando il paese finì sott’acqua: ieri alla presenza degli assessori regionali Massimo Sertori e Gianluca Comazzi e del sindaco Giuseppe Ferrari è stato inaugurato il by pass idraulico del colatore Venere grazie alla progettualità del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana (presente il presidente Ettore Grecchi) che ha beneficiato di finanziamenti regionali (oltre due milioni e 600 mila euro) nel contesto della convenzione per le attività sul reticolo primario. Le autorità hanno “benedetto“ la nuova infrastruttura “invisibile“ poichè eseguita tutta sotto terra con la posa di tubi del diametro di due metri. Il nuovo tracciato parte dalla zona del cimitero, lambisce esternamente il paese per poi ricollegarsi a valle. Sopra la variante, gli agricoltori, possono coltivare la terra senza restrizioni. L’opera, sicuramente una delle poche in Lombardia, è stata eseguita in tre lotti. Ieri c’è stato il formale taglio del nastro, ma il manufatto è già stato di fatto testato nella primavera scorsa quando un evento climatico eccezionale ha messo a dura prova il sistema idraulico il quale ha superato brillantemente il test: la “tangenziale“ idraulica è riuscita a far defluire l’enorme flusso di acqua, superiore a quello del 2014, senza danni. M.B.