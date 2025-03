Bullismo sul bus: "Solo piccole intemperanze"

Il Comune smentisce bullismo e disagio giovanile sullo scuolabus. A parlare è l’assessore Silvia Salamina: "Solo sporadici episodi dovuti all’intemperanza dell’età o alla stanchezza all’usicta di scuola, evitiamo inutile allarmismo!". Commenta così i comportamenti scorretti segnalati dalla cronaca dopo la relazione per il controllo della qualità dei servizi stilata dal Comune. "Quando la trasparenza genera allarmismo –incalza l’assessore –. Alcuni dati inerenti il funzionamento e la qualità dei servizi scolastici hanno creato ingiustificata preoccupazione per una sorta di disagio giovanile che ruoterebbe intorno al servizio scuolabus. La realtà dei fatti è che, su oltre 200 giorni di trasporto, e oltre 180 alunni trasportati, si sono verificati solo tre episodi, tutti prontamente risolti – precisa Salamina –. In tutti i casi le famiglie si sono mostrate decisamente collaborative e di fatto gli episodi sono rientrati".P.A.