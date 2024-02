Box occupati alle case Aler: "Soluzioni tentate invano"

Atti vandalici in piazza Di Rauso, nei garage che vengono utilizzati abusivamente. La consigliera comunale Ilaria Chiodo (lista civica) avverte che qualcuno ha rotto un tubo dell’acqua e sono stati chiamati i vigili del fuoco per tamponare la perdita e che pure la ringhiera esterna che accompagna ai garage è stata lesionata. Di questi fatti è stata avvertita l’Aler. L’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale, intanto ieri con una nota, ha precisato che "la situazione dei box sotterranei di piazza di Rauso a Crema è nota ad Aler. L’argomento è stato affrontato anche contattando gli uffici del Comune. Da quest’estate arrivano segnalazioni, confermate da verifiche in loco, che alcune persone occupino i box per i loro traffici o solo per sfizio. Per la soluzione della problematica, si ritiene necessario l’intervento delle forze dell’ordine".