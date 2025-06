Borseggiano i clienti usciti dalla banca. Denuncia e foglio di via per quattro romeni

Denunciati a piede libero dalla Questura per tentato furto, furto e utilizzo indebito di carte di credito i quattro romeni che il 7 giugno si sono appropriati di un portafoglio all’uscita della banca di viale IV Novembre. La vittima, accortasi di essere seguita da uno dei quattro uomini che tentava di sfilargli il portafoglio dalle tasche, grazie alla segnalazione di un passante ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Il borseggiatore, fuggito in direzione opposta, si era intanto ricongiunto a due complici sulla ventina. Il testimone e la vittima hanno tentato di ottenere spiegazioni ma sono stati insultati dai tre, poi fuggiti su un’auto individuata da una Volante in via Alighieri. A bordo i quattro romeni con 1.280 euro e banconote straniere.