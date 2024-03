Bisogni civici e sanitari. Tutte le risposte allo Sportello Sociale

Inaugurato ieri, nel Centro diurno anziani di via Carducci, lo Sportello Sociale. Rivolto agli iscritti al Centro e alla cittadinanza anziana, è stato creato per offrire informazioni relative ai diritti di natura fiscale, previdenziale, sociale e sociosanitaria. Lo sportello è nato grazie al lavoro del Comune con le realtà sindacali Spi-Sindacato Pensionati Anziani Cgil e Fnp-Federazione Nazionale Pensionati Cisl, inserendosi nel progetto “Mai Soli“ e spingendo con forza per la realizzazione. L’assessore al Welfare Simonetta Pozzoli presente all’inaugurazione ha spiegato come l’idea di questo sportello arrivi da lontano, da prima del Covid, e si inserisca tra i potenziamenti del Centro diurno come l’aumento di corsi, di assistenza sociale e sociosanitaria, operazioni antinfortunistiche e altro. Lo sportello si pone come luogo per dare risposta a bisogni civici a sanitari. Presenti ieri anche il consigliere comunale Barbara Onofri e i funzionari che hanno provveduto alla realizzazione. Il progetto “Mai Soli“ è finalizzato a costruire reti tra gli enti impegnati a rispondere ai bisogni degli anziani, contrastando la solitudine e superando le fragilità con azioni di inclusione sociale.

L.P.