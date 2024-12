Addio biglietti di carta sui bus lodigiani di Star Mobility: come funziona adesso

Lodi – Bigliettazione elettronica in tutto il Lodigiano con Star Mobility. Si è infatti completata la rivoluzione green portata avanti dall’azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma. Ora è partita la seconda fase della bigliettazione elettronica, su tutti i bus Star, anche sulla rete extraurbana e sul servizio urbano di Casalpusterlengo: veloce, ecologica e attenta alle nuove tecnologie.

Cosa cambia e i vantaggi

Tutti gli utenti, che già possiedono la tessera di riconoscimento con il nuovo layout regionale, potranno acquistare i titoli sulla tessera e non dovranno più circolare con due tessere, come avvenuto fino ad ora. La tessera di riconoscimento, infatti, permette di caricare l’abbonamento e anche i singoli biglietti. Si tratta di una tessera multicanale, su cui possono essere caricati anche biglietti e abbonamenti di altre linee di trasporto e del vettore ferroviario.

Si acquista online e poi si ritira nelle biglietterie di Star Mobility. In occasione di questa “rivoluzione tecnologica” su larga scala, l’azienda ha deciso di installare anche un dispositivo automatico di distribuzione dei titoli di viaggio, collocato nel parcheggio di via Polenghi. Si possono acquistare biglietti di corsa semplice e anche abbonamenti. Un’alternativa alle rivendite autorizzate, nelle quali peraltro, stanno arrivando anche i macchinari per procedere alla distribuzione dei biglietti elettronici. L’idea è quella di evitare che i cittadini facciano le code ed eliminare le difficoltà nell’acquisto dei titoli.

L’obiettivo

Avviando il servizio smart, l’azienda si augura che i cittadini si lascino coinvolgere, in modo da arrivare ad eliminare i biglietti cartacei e da ottenere un cambiamento nelle abitudini dei lodigiani. Anche perché i biglietti cartacei, a breve, non saranno più venduti dalle rivendite, che avranno a disposizione solo quelli ricaricabili chip on paper. Non ci saranno però problemi per gli utenti che abbiano ancora in casa dei titoli cartacei. Potranno continuare a validarli finché non li avranno esauriti. Solo a quel punto passeranno ad acquistare i biglietti elettronici.

Lodi apripista

Il debutto sulla rete extraurbana è appena iniziato, ma l’esperimento di Lodi, cominciato ormai da sei mesi, si è rivelato vincente e l’azienda è soddisfatta del risultato. “Siamo contenti che si stia procedendo al meglio – commenta l’amministratore delegato di Star Mobility, Valentina Astori –. Puntiamo a rendere l’azienda smart, evoluta, attenta ai suoi utenti ma anche all’ambiente in cui vivono. Scelte che promuoviamo a tanti livelli e che stanno raccogliendo consensi da parte di coloro che sanno guardare al futuro in una prospettiva di salvaguardia e tutela green”. Ora resta da vedere come gli utenti risponderanno all’appena avviato allargamento del servizio nel Basso Lodigiano.