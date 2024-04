Bergognone in mostra. Cala il sipario

Restano pochi giorni per visitare la mostra “Religioso amore. Bergognone a Lodi”, inaugurata lo scorso venerdì 9 febbraio e che ha attratto in città migliaia di visitatori guidati a scoprire un artista, ma anche il suo mondo. La sera di domenica calerà il sipario sull’evento che ha dimostrato come Lodi possa essere un punto di riferimento per l’arte ed è stato organizzato da Comune di Lodi, Fondazione Cosway e Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi, anche grazie al sostegno di sponsor pubblici e privati. Le due sedi dell’esposizione rimarranno aperte nei soliti orari anche questa settimana, sempre ad ingresso libero. Alla Fondazione Cosway, in via Gorini 10, è esposta l’opera “Cristo in pietà con angeli e un monaco inginocchiato”, importante prestito proveniente dalla Collezione d’arte Cagnola di Gazzada Schianno (Varese). Nella sala da poco inaugurata si possono anche vedere le tre formelle lignee scolpite da Giovanni Ambrogio e Giovanni Pietro De Donati, facenti parte dell’altare dell’Incoronata e tre disegni inediti, presentati per la prima volta in occasione delle celebrazioni dedicate all’artista e provenienti dal Fondo Incoronata presso la Biblioteca Comunale Laudense. Questo spazio si può visitare oggi dalle 16 alle 19 e domani e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. La seconda sede è il Tempio Civico di via Incoronata, dove si possono ammirare le quattro tavole posizionate originariamente nell’altare maggiore. Questa sede è invece aperta da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 e domenica dalle 9.30 alle 11.15 e dalle 15.30 alle 18. Domenica si terrà anche l’ultima iniziativa del ciclo Giochi d’arte per bambini, un laboratorio ludico e creativo adatto ai bambini dai 6 agli 11 anni. L.P.