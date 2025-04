Benemerenze civiche al musicista e a chi si è impegnato in sport e sociale

Scelte dal Consiglio comunale, martedì sera all’unanimità, le benemerenze civiche che saranno consegnate durante la festa della Repubblica. Tre i nominativi a cui sarà assegnata una targa: Marco Sala il quale, grazie anche all’esperienza maturata alla Filarmonica Castiglionese e ai suoi studi al conservatorio, ha ottenuto risultati importanti e posti di prestigio in concorsi musicali nazionali ed internazionali, tra cui spiccano l’anno scorso il primo premio al Concorso Internazionale “Francavilla Fontana“ e il secondo premio a “Lombardia è Musica“, Abner Icilio Petrone in qualità di fondatore e presidente per più di trent’anni dell’associazione sportiva Frassati Basket & Volley e Giacomo Grioni per essersi dedicato con dedizione alla popolazione della terza età castiglionese, da presidente dell’Associazione Pensionati per oltre diciotto anni, dal 2006 al 2024. M.B.