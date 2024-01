Benedizione delle barche e processione in onore di Sant’Agnese

Si rinnova la tradizione dei festeggiamenti della patrona dei naviganti, Sant’Agnese con la benedizione delle barche: questa mattina, alle 10.30, presso il capitello sotto l’argine in località Morti della Porchera, in territorio di Corno Giovine, a ridosso del fiume Po, sarà celebrata la messa in onore di Sant’Agnese al termine della quale si svolgerà la processione di fedeli, amministratori comunali e sacerdoti verso le rive del Grande Fiume dove si terrà la successiva benedizione dei remi e dei barcaioli.