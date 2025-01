Bcc Centropadana, "tre anni in utile"

È scattato ieri, dal teatro comunale Carlo Rossi di Casalpusterlengo, il ciclo di incontri con i soci (in tutto 16.767 di cui 6.966 tra Casalpusterlengo e Codogno) del consiglio di amministrazione della Banca Centropadana. Sono stati illustrati i risultati dell’ultimo triennio. "La conoscenza del tessuto imprenditoriale e sociale del territorio, l’ascolto e la proattività, sono il nostro vero marchio" ha sottolineato il direttore generale Luca Barni. "Vogliamo aumentare le occasioni di confronto – ha aggiunto il presidente Angelo Boni – ricordando le caratteristiche peculiari di una Bcc, a partire da un efficiente servizio bancario a favore dei soci prima e dei clienti tutti poi". L’approvazione, ad aprile 2022, del bilancio 2021, ha visto il ritorno all’utile dell’istituto di credito, per oltre 830mila euro e la conclusione di un quinquennio impegnativo culminato nel piano di ristrutturazione. Grande rilievo aveva avuto il riallineamento dell’NPE ratio (criterio per calcolare l’esposizione ai crediti deteriorati delle banche europee, ndr).

"Il 2022 – è stato evidenziato – ha rappresentato, per il nostro istituto, l’anno zero: la vera ripartenza societaria, organizzativa e commerciale, e l’utile netto di 8,813 milioni di euro ha testimoniato la bontà del percorso intrapreso. Invece al 31 dicembre 2023, l’utile netto è stato di 17.656.637 euro. Il 2023 ha visto un deciso sostegno al territorio, con un aumento generale degli impieghi sia nei confronti delle famiglie che delle micro, piccole e medie imprese, per un totale di 875 milioni. Il 2024 presenta gli stessi trend di crescita dell’anno precedente con i conseguenti riverberi positivi sul conto economico". P.A.