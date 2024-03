Banda di ladri in casa. Addio ad alcuni monili

Hanno preso di mira un’abitazione indipendente di un piccolo centro della Lomellina che conta un migliaio di abitanti e sono riusciti a mettere a segno un furto. I ladri sono entrati in azione tra le 14 e le 19, quando i proprietari erano fuori. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno messo a soqquadro l’intera abitazione alla ricerca di denaro e oggetti preziosi da portare via. Hanno trovato dei monili che si sono messi in tasca e sono scappati a gambe levate. Quando i proprietari sono rientrati hanno trovato la porta aperta e la casa completamente in disordine. Sconvolti, hanno chiamato i carabinieri di Mede che hanno effettuato un sopralluogo e ora sono al lavoro nella speranza di riuscire ad acciuffare i ladri. Impossibile al momento quantificare che valore abbiano i preziosi trafugati, che con ogni probabilità sono ricordi o regali molto importanti da un punto di vista affettivo. E, accanto a questo danno, oltre ad aver vissuto il trauma di un estraneo che mette le mani tra gli oggetti personali, adesso dovranno anche ripristinare la porta che è stata forzata e rimettere ordine in tutto quello che è stato messo a soqquadro.

M.M.