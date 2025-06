Bambini e adulti insieme per ripulire il paese dai rifiuti abbandonati

Una squadra di sessanta bambini, accompagnati dagli adulti, ha ripulito il centro abitato di San Rocco al Porto. La giornata ecologica si è svolta sabato, con l’intento di essere vero e proprio monito verso chi, nonostante la fatica dei volontari, sporca sempre la località e lo fa, nonostante il servizio di raccolta rifiuti porta a porta. In prima fila, dotati di guanti e sacchetti, c’erano i bambini e i ragazzi iscritti alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado. Con loro 40 genitori. L’entusiasmo per la "missione" ambientale era palpabile. Ed è stata tanta l’immondizia indifferenziata raccolta, soprattutto ai bordi delle strade. Hanno partecipato anche alcuni esponenti dell’amministrazione comunale e volontari, cioè una ulteriore ventina di persone, coadiuvati dal personale del Comune che, con un mezzo, ha raccolto oltre una quindicina di sacchi colmi di spazzatura. Così da provvedere al corretto smaltimento. L’iniziativa è stata proposta dal Consiglio comunale dei ragazzi. Al termine i partecipanti si sono rifocillati grazie a un rinfresco in municipio. I promotori hanno annunciano già che l’anno prossimo l’iniziativa sarà ripetuta. P.A.