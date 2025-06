Mensa scolastica: contratto prorogato. I pasti non rincarano

CODOGNO (Lodi)Il Comune di Codogno ha prorogato il contratto con la ditta Sodexo Italia S.p.A. per il servizio di mensa scolastica fino al 31 dicembre 2025. La decisione si è resa necessaria a causa del protrarsi dei tempi della gara d’appalto per il nuovo affidamento, gestita dalla Centrale Unica di Committenza di Lodi, attualmente impegnata su numerose procedure urgenti. Il rinvio, però, come ha comunicato l’assessore comunale Silvia Salamina, porta anche buone notizie: il costo del pasto applicato da Sodexo resterà invariato fino a fine anno. Trattandosi di un prezzo inferiore alla media del territorio, questo garantirà alle famiglie una spesa contenuta, senza aumenti per gran parte dell’anno scolastico. Anche il Comune potrà beneficiare di risparmi, già destinati a servizi come lo scuolabus. La transizione al nuovo gestore avverrà durante la pausa natalizia, per ridurre al minimo i disagi. Il tempo aggiuntivo permetterà infine di valutare con più attenzione le proposte migliorative per un servizio più moderno e attento alle esigenze degli studenti. P.A.