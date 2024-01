Bagni del camposanto, via le “barriere“

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dei servizi igienici, con abbattimento delle barriere architettoniche, previsti al cimitero di Maleo. Li svolge la ditta Girasole costruzioni di Paderno Ponchielli (Cremona) per l’importo di 16mila e 549,14 euro più Iva. "Era necessario provvedere alla riqualificazione, con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche, dei servizi igienici del cimitero comunale" spiega il presidente del Consiglio comunale Francesco Bergamaschi. Il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento, di manutenzione straordinaria, è stato redatto dall’architetto Riccardo Sverzellati per una spesa di 25mila euro. Per procedere, considerato il vincolo monumentale, sul quadrilatero storico del cimitero, si è reso necessario acquisire preliminarmente il parere favorevole della Soprintendenza di Mantova. Per arrivare a bagni comprensivi di servizio attrezzato per diversamente abili, si è optato per l’eliminazione di quello che, una volta, era l’ufficio del custode.