Baby gang in azione a Codogno (Lodi): 14enne minacciato e derubato

CODOGNO (Lodi)

Circondato e minacciato da un gruppo di ragazzi, attimi da incubo per un 14enne. Gravissimo episodio, nel pomeriggio di sabato, con protagonista, suo malgrado, un adolescente in attesa sulla banchina della stazione ferroviaria di Codogno per prendere il treno: il ragazzino è stato infatti derubato del suo portafoglio che i componenti della baby gang gli avevano sfilato dal borsello dopo, appunto, averlo assalito.

Successivamente però, secondo quanto appreso, il 14enne avrebbe recuperato il maltolto in qualche modo. Pochi minuti dopo il blitz della baby gang, sono giunti sul posto i carabinieri del comando compagnia di Codogno i quali hanno subito avviato le indagini raccogliendo la testimonianza della vittima e isolando le immagini delle telecamere a circuito chiuso dello scalo di piazza Cadorna per capire se sia possibile ricostruire gli spostamenti degli aggressori. All’inizio del mese era avvenuto uno scippo ai danni di una ragazza trentenne, appena fuori dalla stazione codognese.

Sabato sera invece un 15enne che molto probabilmente aveva abusato di sostanze alcoliche si è sentito male ed è dovuta arrivare un’ambulanza del 118 nei pressi delle panchine di via Cabrini a Codogno dove normalmente si ritrovano diversi ragazzi che, nel passato, hanno causato diverse intemperanze in zona. Il mezzo di soccorso è successivamente andato al pronto soccorso dell’ospedale di Lodi in codice verde. Sul posto anche i carabinieri che hanno avvisato i genitori e cercato di fare luce sull’episodio.

M.B.