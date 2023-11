Avviato il cantiere per l’ampliamento della provinciale 158

Sono scattati lunedì scorso i lavori di riqualificazione del tratto tra Quartiano (frazione di Mulazzano) e Tavazzano della provinciale 158 Villavesco-Cassino d’Alberi. Il cantiere si protrarrà per circa 3 mesi per quanto riguarda le opere strutturali, mentre il completamento del progetto, con il rifacimento degli asfalti, è programmato per la prossima primavera. L’impegno economico ammonta a 682mila euro, di cui 466mila di fondi ministeriali e 216mila di contributo regionale. "A seguito delle sollecitazioni delle amministrazioni comunali interessate la Provincia ha

programmato una serie di azioni per risolvere le criticità del tratto in questione – spiega il presidente della Provincia , Fabrizio Santantonio –. Il piano di intervento è stato costruito attraverso un intenso confronto con i Comuni interessati. "Siamo all’inizio di un intervento importante e atteso da tempo" sottolinea Silvia Giudici, sindaco di Mulazzano. La carreggiata sarà ampliata fino ad arrivare a 6 metri (oggi oscillano tra 4 e 4,5 metri). Saranno anche installate barriere di sicurezza e nuova segnaletica.