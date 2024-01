Automobilista sterza per non investire una lepre. Sbatte contro un muretto e finisce in un fosso

È finito nel fosso con la Bmw e ha rischiato non poco il 58enne cremasco che ieri verso le 7.30 viaggiava in territorio di Romanengo. Su una doppia curva l’uomo ha notato improvvisamente una lepre e ha cercato di evitarla, sterzando. La manovra si è rivelata troppo brusca e il conducente non è più stato in grado di controllare l’auto, che ha sbattuto contro un muretto e poi è finita in un fosso pieno d’acqua. Fortunatamente il 58enne, benché ferito, è riuscito a uscire dall’abitacolo e ha atteso i soccorsi sulla riva della roggia. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Soncino che l’ha trasportato in Pronto soccorso, dove è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco di Crema che hanno messo in sicurezza la vettura.