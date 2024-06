Auto piomba sulla ciclabile, "ora basta"

CODOGNO (Lodi)

Un’auto ha sbandato pericolosamente ed è uscita di strada invadendo la pista ciclabile non protetta, finendo la propria corsa in mezzo ai cespugli. Nulla di grave per il conducente, ma lo scenario è il tratto di provinciale 126 in uscita da Codogno verso il polo produttivo Mirandolina, per il quale i residenti della zona avevano più volte segnalato la pericolosità. Il nodo rimane l’alta velocità delle auto nella porzione di strada in questione e soprattutto il fatto che la parallela pista ciclabile non è tutelata da guard rail. Il timore che qualche auto potesse invadere il percorso protetto, così come è successo nello scorso week end, aveva fatto scattare la mobilitazione del comitato di residenti del San Biagio che più volte aveva segnalato la problematica. Anche in Consiglio comunale più volte la questione è stata affrontata con interrogazioni presentate dalla minoranza. Ieri è arrivata la dura presa di posizione da parte del gruppo consiliare del Pd. "Come volevasi dimostrare una macchina esce di strada e intercetta pesantemente la ciclabile di viale dell’Industria, fortunatamente senza investire pedoni e ciclisti che frequentemente utilizzano quel tratto – ha ribadito la consigliera comunale Maria Cristina Baggi –. Il percorso pedonale è spesso utilizzato anche dalle classi del Liceo Novello e dai dipendenti di Mta che si recano a lavoro in bicicletta". Per il Pd la richiesta di un intervento risale al 2022, ma "ci è stato risposto che non si poteva fare nulla. Ora speriamo che qualcuno intervenga senza aspettare che succeda qualcosa di grave". M.B.