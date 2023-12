Auto in fiamme tra i campi. All’interno un uomo carbonizzato

Un uomo è stato trovato carbonizzato all’interno di un’auto che era stata data alle fiamme in una strada vicinale di Spinadesco. L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 9.30 quando alcuni passanti hanno visto una vettura avvolta dal fuoco. In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Cremona che in breve sono riusciti a spegnere l’incendio. Ma quando il fuoco è stato debellato e il fumo si è diradato è apparsa una visione terribile: al posto di guida c’era il cadavere di un uomo. Immediatamente sono stati avvertiti i carabinieri che hanno inviato sul posto alcuni uomini. È stata avvertita la procura che ha fatto rimuovere il cadavere e lo ha fatto portare all’obitorio, a disposizione del magistrato che deve decidere se far eseguire l’autopsia o meno. Intanto i militari stanno indagando sull’auto, una Peugeot 108. In breve, dal registro del Pra (Pubblico registro automobilistico), si è scoperto che l’auto è stata immatricolata in provincia di Cremona e c’è anche il nome del proprietario. Ma il riserbo è stretto e solo a tarda sera dal comando è trapelata la notizia che a questo punto delle indagini gli inquirenti si sentono di poter escludere l’omicidio.

Tuttavia, c’è grande cautela anche nell’attribuire l’episodio a un gesto volontario e al momento non si esclude del tutto che l’auto possa aver preso fuoco da sola coinvolgendo nell’improvviso incendio chi era alla guida, anche se si tratta solo di un’ipotesi non tra le più accreditate. Di certo gli inquirenti hanno già individuato l’identità del cadavere e prima di rivelarla intendono avere la certezza di quel che è successo, cosa che con ogni probabilità avverrà nella giornata odierna.

P.G.R.