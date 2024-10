Auto e furgone si scontrano in autostrada, il secondo si ribalta: panico sulla A1

Casalpusterlengo (Lodi), 26 ottobre 2024_Dopo lo scontro con una vettura il furgone si ribalta in autostrada, feriti e disagi lungo la tratta A_1 Milano_Napoli.

Alle 6.40 del 26 ottobre 2024, la macchina dei soccorsi si è attivata a Casalpusterlengo. Un furgone e un'autovettura si sono scontrati, per cause al vaglio della polstrada di Guardamiglio, mentre percorrevano l'autostrada A1 Milano -Napoli in direzione nord e precisamente al chilometro 49+600.

Si sono precipitati in posto i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, con una autopompa serbatoio e il 118, oltre alle forze dell'ordine.

Le tre persone che viaggiavano sui veicoli coinvolti sono state quindi prese in cura dai sanitari, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi. Il furgone era accasciato su un fianco, lungo la rientranza di una piazzola di sosta. Mentre l'auto, berlina di casa Audi, era rimasta, sempre lì, ma con le quattro ruote a terra, benché molto danneggiata. La centrale unica dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza ha mandato sull'incidente l'automedica, due ambulanze della Croce rossa di Codogno e della Croce casalese.

A parte i primi momenti di rallentamenti, non è stato necessario chiudere le corsie di marcia, perché i mezzi, dopo il violento impatto, si sono appunto fermati a lato della A1, senza particolare ingombro. Coinvolti 3 uomini di 41, 55 e 69 anni. Fortunatamente nessuno di loro correva pericolo di vita. Per il trasporto in ospedale, agli interessati sono stati assegnati codici gialli, di media gravità e verdi.