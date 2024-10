Schianto tra autoarticolato e vettura: un conducente resta incastrato. Via Emilia chiusa

Montanaso Lombardo (Lodi), 26 ottobre 2024 - Scontro tra camion (autoarticolato) e auto, un conducente resta incastrato nelle lamiere e viene liberato dai vigili del fuoco. Via Emilia chiusa temporaneamente. Spaventoso incidente, nella notte tra venerdì 25 ottobre 24 e sabato 26 ottobre 2024, a Montanaso Lombardo. Alle 3.10 circa, le squadre di soccorso hanno raggiunto i coinvolti, con i conducenti rimasti entrambi feriti, sulla strada statale 9 via Emilia, nel Comune di Montanaso Lombardo.

I vigili del fuoco, arrivati con una autopompaserbatoio, hanno trovato ferite le persone al volante, ma c'era una terza persona.In particolare è stato estratto dall'abitacolo, incastrato per l'impatto, il conducente della vettura e lo si è affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso. È stata anche chiusa temporaneamente la strada, per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.

Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Lodi, stazione di Lodi Vecchio, che hanno eseguito i rilievi di rito e gestito la viabilità. Il soccorso sanitario ha impegnato l'automedica e due ambulanze della Croce rossa. Sui mezzi c'erano un ragazzo di 22 anni e due trentenni, uomo e donna.

Il ferito più grave è il 22enne di origini straniere, residente a Salerano sul Lambro, che ha accusato vari trami. Per soccorrerlo velocemente è stato trasportato con l'elisoccorso, arrivato da Brescia, al policlinico San Matteo di Pavia. Traumi lievi, invece, per il conducente del camion e l'altra persona con lui, entrambi di 30 anni, origini straniere e residenti nel Veronese.

Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un frontale, ma le responsabilità e la dinamica restano al vaglio dei carabinieri.

Dopo lo scontro la vettura, di marca Audi, è rimasta in carreggiata, visibilmente distrutta nella parte anteriore. L' autoarticolato, invece, si è girato di traverso, rimanendo con la motrice in un fosso e il resto del camion sulla strada.