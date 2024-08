Auto finita nei campi lungo l’A1, un mistero. Nessuno a bordo

Auto fuori strada, scattano i soccorsi, ma a bordo non c’è nessuno. Ieri la Stradale è stata impegnata nella ricostruzione, ancora in corso, di un incidente avvenuto, probabilmente, nella prima mattinata, lungo la tratta dell’A1 Milano-Napoli. All’altezza del comune di Borghetto Lodigiano, nella ccorsia in direzione di Bologna è stata segnalata un’auto fuori strada. La vettura era in un campo laterale alla tratta e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi hanno dovuto usare l’autogru per recuperarla. È stata inviata anche un’ambulanza della Croce bianca e la Stradale per consentire l’arrivo dei soccorritori ha chiuso circa due ore la prima corsia di marcia della tratta. Anziché a un ferito i soccorritori si sono trovati di fronte a un mistero: a bordo non c’era nessuno e anche le ricerche nelle zone limitrofe hanno dato esito negativo. La vettura non risulta rubata, le ipotesi degli inquirenti si basano su un un allontanamento volontario per motivi da chiarire, se non per chiedere aiuto, o con l’aiuto di qualcuno. Si continua a indagare. P.A.