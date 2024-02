Auto a fuoco. Il conducente resta illeso

Gli si incendia l’auto mentre guida tra le case, conducente fugge ma restano i danni. Paura, ieri mattina alle 4.05 a Lodi, in via Della Costa. Per cause in fase di accertamento, presumibilmente un guasto, si è incendiata una utilitaria Citroen ed è stato necessario il pronto intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo partito dal cofano. E’ stato il conducente stesso, dopo aver lasciato velocemente l’abitacolo, a dare l’allarme. Si è infatti sprigionato improvvisamente moltissimo fumo dalla parte frontale del mezzo. La squadra è arrivata rapidamente con una autopompa, per raffreddare immediatamente il veicolo e scongiurare ulteriori problemi. Il fumo si è sprigionato tra le abitazioni presenti anche se, per fortuna, nessuna è rimasta coinvolta dalla combustione. E non ci sono quindi stati né feriti né intossicati. Restano però importanti danni al veicolo. L’alba è quindi arrivata con l’attesa del carroattrezzi e tutto si è risolto al meglio. Le operazioni di soccorso hanno attirato alle finestre alcuni residenti. P.A.