Aumentano in città i parcheggi a striscia blu

Aumenta il numero dei posti riservati per i residenti del centro storico. Ma viene pure ritoccata la tariffa annua: lo ha deciso la Giunta di centrodestra che ha alzato a 220 euro la tariffa (era ferma a 200 euro dal 2012) per coloro che abitano nel “cuore“ della città e vogliono avere un pass per parcheggiare sulle righe blu senza dover pagare ogni volta il ticket. Contestualmente, l’esecutivo codognese ha portato da trenta a quarantacinque il numero degli stalli per i quali i residenti del centro potranno fare domanda per ottenere l’abbonamento annuo. Inoltre, saranno ricavati altri sedici posti auto a pagamento: all’incrocio tra via Pascoli e via Mentana, in via Pascoli, via Costa, piazza Cairoli, via Dante, via Roma, via Vittorio Emanuele. Infine, in via Roma compariranno stalli per moto ed un posto per invalidi in piazza XX Settembre. M.B.