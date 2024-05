Attesi Saviano, Volo e Scurati. Fiume dei libri, è conto alla rovescia

Roberto Saviano, Antonio Scurati, Chiara Valerio, Fabio Genovesi, Fabio Volo. Lodi punta in alto con la cultura e l’intrattenimento presentando “Il Fiume dei Libri“, festival letterario che, alla sua prima edizione, schiera già nomi di altissimo profilo. L’evento farà da apertura alla rassegna “Lodi al Sole“. Il festival andrà in scena dal 13 al 16 giugno, sempre in piazza Vittoria e propone una serie di incontri, interviste e chiacchierate con gli autori, che saranno poi presenti in piazza Broletto dove sarà allestito un firmacopie. Si inizierà alle 19 di giovedì 13 con Marta Stella e Ilaria Rossetti, autrici rispettivamente di “Clandestine“ e “La Fabbrica delle ragazze“, che saranno intervistate da Giulia Ichino, editrice di Bombiani. L’idea qui è di "parlare di libri e di scrittura femminile" ha spiegato Riccardo Cavallero, direttore generale di Mondadori e direttore artistico del festival, insieme a Teresa Martini. Dopo le due autrici chiuderà la giornata di giovedì Antonio Scurati, Premio Strega 2019, che intervistato dal giornalista Roberto Arditti parlerà del senso di indagare la storia. Venerdì 14 alle 19 invece Chiara Valerio, matematica e autrice quest’anno finalista al Premio Strega sarà intervistata da Riccardo Cavallero sulle passioni, inquietudini ed il frastuono del passato, temi centrali del suo ultimo romanzo Chi dice e chi fa. Sabato 15 il premio Campiello Benedetta Tobagi discuterà di stragi, sia quelle note che quelle più nascoste e di come sono simili; sarà seguita poi da Mike Maric alle 18.30 e alle 19 Roberto Saviano che, intervistato dal direttore di Fanpage Francesco Cancellato parlerà del ruolo delle donne nella mafia. Domenica 16 ultimo giorno con Andrea Maietti alle 18 che, insieme al consigliere comunale Tommaso Premoli parlerà dell’Adda.

Alle 18.30 Fabio Genovesi, premio Strega 2015, farà un monologo sul mondo del ciclismo; alle 19.30 e a conclusione del festival Fabio Volo discuterà di desideri, amori e solitudini. "La volontà – ha affermato Cavallero – è inserire Lodi nei maggiori circuiti culturali, questo è un primo esperimento che vogliamo continuare a portare avanti nei prossimi anni, sensibilizzando su temi come l’acqua, il verde, l’ecologia. Ci stiamo già attivando per avere nomi internazionali per la prossima edizione".