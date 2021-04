di Laura De Benedetti "La nuova pista di atletica, che arriva dopo la riqualificazione dello stadio della Dossenina e del PalaCastellotti, sarà pronta per l’inizio della stagione sportiva: il bando da 550 mila euro per rifare le sei corsie è pronto; i lavori saranno effettuati in 90 giorni". Lo ha dichiarato ieri, proprio al centro sportivo della Faustina, la sindaca Sara Casanova. Di fronte al pressing delle società sportive che chiedevano una data certa, dato che deve partire ancora l’appalto, il vice sindaco...

"La nuova pista di atletica, che arriva dopo la riqualificazione dello stadio della Dossenina e del PalaCastellotti, sarà pronta per l’inizio della stagione sportiva: il bando da 550 mila euro per rifare le sei corsie è pronto; i lavori saranno effettuati in 90 giorni". Lo ha dichiarato ieri, proprio al centro sportivo della Faustina, la sindaca Sara Casanova. Di fronte al pressing delle società sportive che chiedevano una data certa, dato che deve partire ancora l’appalto, il vice sindaco Lorenzo Maggi ha aggiunto che "per settembre la pista sarà fruibile. Quando ci siamo insediati abbiamo trovato scuole e impianti sportivi non a norma e poco alla volta abbiamo cercato di porvi rimedio. Per noi oggi è un vanto non aver fatto ricorso al credito sportivo e non aver acceso un mutuo ma aver investito soldi in quella che riteniamo sia un’opera prioritaria per la città".

"Nella determina per il bando abbiamo inserito anche la sostituzione delle attrezzature perché l’obiettivo e far omologare l’impianto anche per categorie di gara superiori - ha spiegato l’assessora ai Lavori Pubblici Claudia Rizzi -. Con delle campionature e analisi sullo spessore e l’elasticità abbiamo avuto la certezza che il manto esistente non è più quello ideale per la sicurezza degli atleti. La pista verrà rifatta col sistema del “retopping“; sono previsti anche un livellamento del terreno e un impianto di raccolta di acque meteoriche, per evitare che in caso di maltempo la pista ne risenta. Avremo nuove pedane per i lanci di peso, giavellotto, salto in alto e in lungo. Dopo anni senza manutenzione per gli atleti sarà un bel risultato". "Abbiamo per anni svolto qui, ad aprile e maggio, le gare provinciali del Csi con 11 società e 300 atleti; purtroppo per il Covid lo scorso anno questo non è stato possibile - ha dichiarato Egidio Esposti, del Csi -; speriamo di ripartire, col nuovo impianto, anche con le fasi regionali". Forte l’aspettativa anche da parte dell’associazione Arbitri (ieri presente con Anna Di Nardo e Andrea Lupi), che ha circa 140 tesserati e 25 persone tra i 15 e i 35 anni che si allenano due volte a settimana, l’Atletica Fanfulla (Giuseppe Variato), 250 iscritti e 30-50 persone che si allenano ogni giorno, il Rugby Lodi (Danilo Sivino), un centinaio di tesserati e atleti in campo 3 volte a settimana, anche da Codogno. Ieri la giunta Casanova ha anche annunciato l’approvazione del progetto preliminare da 450mila euro (Piano Lombardia) per nuovo parcheggio da 40 posti e area verde nell’ex Atm (2700 mq) tra le vie Lodi Vecchio e Calipari, nel quartiere Fanfani.