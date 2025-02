L’Asst di Lodi punta sulla prevenzione in vista della giornata della donna: screening mammografici, pap test e vaccinazioni anti Hpv al via

Lodi, 25 febbraio 2025 – L’Asst di Lodi punta sulla prevenzione. Per la Giornata mondiale contro il Papillomavirus (Hpv), che si celebra il 4 marzo e la Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo, l’Azienda sanitaria propone screening mammografici e per l’Hpv (Pap Test/HPV Test) e vaccinazioni anti Hpv. Intanto specialisti offriranno consulenza motivazionale, per informare sui rischi connessi alle malattie sessualmente trasmissibili. Alcuni esami sono ad accesso libero, per altri occorre prenotare.

Screening mammografico

Per promuovere la diagnosi precoce del tumore al seno sono previste sedute straordinarie di screening mammografico rivolte a: donne tra i 45 e i 49 anni, che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 12 mesi e donne tra i 50 e i 74 anni che non abbiano effettuato una mammografia negli ultimi 24 mesi.

Sedi e orari

-Lodi, Ospedale Maggiore – Radiologia Senologica (4° piano) Mercoledì 5 marzo 2025, dalle ore 14:00 alle 20:00 - Codogno, Ospedale Codogno – Radiologia Senologica (Area Rosa, 2° piano) Martedì 4 marzo 2025, dalle ore 14:30 alle 15:30 Come accedere Prenotazione obbligatoria sul portale Prenota Salute. (link: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/)

Screening HPV: Pap Test e HPV Test

L’infezione da HPV è un fattore di rischio per il tumore della cervice uterina. Per questo motivo, verranno offerti: pap-test per donne dai 25 ai 29 anni che non lo hanno effettuato negli ultimi 3 anni e che non hanno eseguito la doppia vaccinazione HPV entro il 15° anno di età; Hpv test per donne tra i 30 e i 64 anni che non lo hanno effettuato negli ultimi 5 anni.

Sedi e orari

-Lodi, Consultorio – Ospedale Vecchio (Piazza Ospitale, 10) Venerdì 7 marzo 2025, dalle ore 14:00 alle 18:00 -Codogno, Ospedale Codogno – Area Rosa (2° piano) Venerdì 7 marzo 2025, dalle ore 14:00 alle 18:00 Come accedere Prenotazione via e-mail: opendayscreening@ats-milano.it (dal 25 febbraio 2025 fino alle ore 12:00 del 28 febbraio 2025).

Vaccinazioni HPV

La vaccinazione è una misura di prevenzione fondamentale per ridurre il rischio di infezione da HPV e delle malattie correlate. Le vaccinazioni saranno disponibili per: uomini e donne di età fino ai 26 anni (nati dal 1998) e per le categorie a rischio previste dal Piano Regionale di Prevenzione Vaccinale 2024.

Sedi e Orari:

-Lodi, Centro Vaccinale (Via Bassi, 1-3) Martedì 4 marzo 2025, dalle ore 10:30 alle 12:00 e dalle ore 13:30 alle 18:00. Accesso libero. Per informazioni: 0371.372492 - Casalpusterlengo, Centro Vaccinale (Via Crema, 15) Martedì 4 marzo 2025, dalle ore 13:30 alle 15. Accesso su prenotazione telefonando al numero 0377.924616 - Sant’Angelo Lodigiano, Casa di Comunità – Ospedale Delmati (Strada Provinciale, 19) Martedì 4 marzo 2025, dalle ore 08:30 alle 12:00 e dalle ore 13:30 alle 15:30. Accesso su prenotazione telefonando al numero 0371.251846 - Codogno, Ospedale Codogno – Area Rosa (2° piano) Martedì 4 marzo 2025, dalle ore 11:00 alle 13:00. Accesso su prenotazione telefonando al numero 0377.465586

Screening e Vaccinazioni IST (Infezioni Sessualmente Trasmesse)

È un servizio dedicato alla prevenzione e diagnosi delle infezioni sessualmente trasmesse (IST) sarà disponibile per utenti con comportamenti sessuali a rischio, senza limitazioni di età.

Sedi e Orari

- Sant’Angelo Lodigiano, Ambulatorio IST – Ospedale Delmati (Strada Provinciale, 19) Mercoledì 5 marzo 2025, dalle ore 09:00 alle 13:00. Accesso libero. Per informazioni 0371.251331