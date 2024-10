Assalto notturno alla farmacia: "Li abbiamo sentiti e fatti scappare"

Secondo assalto a una farmacia del Basso Lodigiano in meno di una settimana ma, stavolta, senza bottino. La tentata razzia è avvenuta alle 2.50 della notte tra mercoledì e ieri e nel mirino è finita la farmacia di Massimo Ponti di Casalpusterlengo, in Largo Casali, pieno centro cittadino. Dopo l’effrazione gli intrusi non avrebbero però portato via niente. "L’ultima rapina risale a qualche anno fa, ultimamente non abbiamo subito altri furti – ha spiegato ieri il titolare –. Nella notte, dato che abitiamo vicini e i ladri hanno fatto molto rumore, per alzare la serranda e spaccare la vetrina, ci siamo accorti dell’intrusione e abbiamo urlato, finché la banda è scappata. Intanto abbiamo dato l’allarme". Si trattava di più persone, che hanno provocato molti danni. "La serranda divelta è bloccata, tanto che, per servire comunque i clienti li stiamo facendo passare da un altro ingresso" ha aggiunto ieri il titolare. Non è stato però portato via niente, benché i malfattori abbiano anche aperto i cassetti delle medicine. "Qui non lasciamo fondo cassa o altro, è impossibile trovare soldi" hanno ribadito nel negozio.

Ieri il titolare ha quindi sporto denuncia dai carabinieri che, adesso, cercheranno di risalire ai responsabili. Sul posto è stata anche la Scientifica, a caccia di impronte digitali e indizi. Solo il 12 ottobre scorso era stata saccheggiata un’altra farmacia del Basso Lodigiano, la De Micheli di Corno Giovine. Dopo aver divelto e alzato la serranda, i malviventi avevano distrutto la vetrina, presa a martellate ed erano fuggiti con 300 euro di fondo cassa. Anche in quel caso la proprietà aveva deciso di non lasciare scoperto il servizio e aprire subito. Resta da capire se ad agire a Casalpusterlengo potrebbe essere stata la stessa banda. P.A.