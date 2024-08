Asm ha un nuovo dg. Stefano Bina guiderà l’ex municipalizzata decapitata da 5 mesi

Avrà un nuovo dg l’ex municipalizzata. Ieri, nel corso della seduta del Cda, è stato proposto il nome di Stefano Bina, attuale direttore generale di Pavia Acque, che dovrebbe operare part-time in distacco. L’ingegnere ora chiederà formalmente l’autorizzazione all’azienda che gestisce il ciclo idrico. "Pavia Acque è d’accordo", ha fatto sapere il sindaco Michele Lissia. Di conseguenza dai primi di settembre Bina potrà cominciare il proprio impegno anche nella multiutility di via Donegani.

"Una persona di provato valore – commenta Marco Anselmetti, che prima di andare in pensione è stato direttore generale di Asm – Un’ottima scelta del sindaco Michele Lissia. Credo che ora sia giusto riconoscere l’impegno straordinario prestato dai dipendenti dell’azienda, in questi mesi impegnati su più funzioni, delicate, garantendo la continuità aziendale a supporto del presidente Roccioletti e del Cda. Non sempre, nel passato recente, questo riconoscimento c’è stato".

L’ultimo dg, Giuseppe Maria Chirico, 65 anni, coinvolto nell’indagine Clean è stato infatti licenziato “per giusta causa“ dal nuovo Cda appena insediato. La bufera aveva portato il 27 novembre 2023 il dirigente agli arresti domiciliari insieme all’ex presidente, Manuel Elleboro. Provvedimento restrittivo poi annullato dal Tribunale del Riesame, ma Chirico non ha mai ripreso il proprio lavoro. Per questo motivo il Cda appena insediato alla fine dello scorso anno, ha annunciato provvedimenti e cinque mesi fa è arrivato il licenziamento del dg.

Da quel momento, però, Asm è rimasta senza una figura apicale e il suo lavoro è stato svolto da alcuni tra i dipendenti. Classe 1963, ingegnere, Stefano Bina è originario di Godiasco ma per 16 mesi è stato anche direttore generale di Ama Roma, l’azienda che gestisce i rifiuti della capitale, prima di tornare a lavorare in provincia. Ex dg di Asm Voghera che si è dimesso ufficialmente per motivi personali, il manager oltrepadano ha ricoperto la carica di presidente di Ato Pavia ed è stato scelto anche per la Direzione generale di Pavia Acque. "Un ingegnere noto in città e in provincia, esperto nei settori oggi governati dalla municipalizzata", sottolinea Anselmetti.

Manuela Marziani