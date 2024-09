Asilo nido, nuova sede pronta. Sarà “ospite“ di locali dell’Aler. Accoglierà trenta bambini

Taglio del nastro per la nuova sede dell’asilo nido Le Gemme di Famiglia Nuova Società Cooperativa Sociale. L’asilo nido, nato nel 2004 come struttura aziendale in un’altra sede, nella necessità di trovare una nuova collocazione, ha trovato spazio in via Campo Marte all’interno di locali dell’Aler. Questo trasferimento, scelto dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa per garantire la continuità del servizio, è stato possibile grazie al bando per la riqualificazione e la locazione di locali commerciali dell’azienda di edilizia residenziale Lodi Pavia, cui Famiglia Nuova ha partecipato nell’estate del 2023 ottenendo l’aggiudicazione di un contratto di locazione di 12 anni e di un cofinanziamento per i lavori di ristrutturazione da parte di Regione Lombardia di oltre 120 mila euro.

La nuova apertura ha permesso a molte famiglie di trovare risposta al bisogno di conciliazione famiglia-lavoro e di vedere garantita la continuità educativa per i propri figli, già ospiti dell’asilo nido Le Gemme. La proficua collaborazione tra Famiglia Nuova e Aler ha anche consentito di avviare e concludere i lavori di ristrutturazione in tempo per accogliere i bambini alla riapertura dopo la pausa estiva. Ad oggi il nido, che può ospitare 30 bambini, ha quasi esaurito la sua disponibilità di posti. Venerdì 4 ottobre alle 16.30 verrà ufficialmente inaugurato alla presenza del Presidente di Famiglia Nuova Gian Michele Maglio, della coordinatrice Arianna Capetti, della Presidente di Aler Monica Barbara Guarischi, dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco e dell’assessore all’istruzione del Comune di Lodi, Laura Tagliaferri. Inoltre, arriverà un nuovo servizio da 60 posti al primo piano dell’ex Fanciullezza.