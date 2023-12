Asilo e scuola materna uniti in “Facciamo Polo“

L’asilo Rossana Vanelli di via Collodi e la materna Resistenza di viale Cairo sono attaccati uno all’altro. Il primo sorto a metà degli anni Duemila, il secondo realizzato nel contesto dello sviluppo urbano del rione Don Bosco alcuni decenni prima. Logisticamente vicini, ma lontani a livello di collaborazione e didattica. Ora però quel gap sarà colmato dal progetto “Facciamo Polo?!“ in sinergia tra Comune e Istituto Comprensivo, alla luce anche del nuovo Piano di azione nazionale pluriennale attuato dalla Regione per la promozione dei poli per l’infanzia. A novembre il progetto è stato presentato e il Comune lo ha fatto proprio, approvandolo in sede di Giunta: in pratica, tutto nasce dal desiderio delle educatrici del nido e delle insegnanti della materna di creare occasioni per condividere le esperienze ludico-didattiche delle due strutture.