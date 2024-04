Artigiani e le novità fiscali. Torna il seminario con gli esperti

Si ripropone domani alle 21, nella sala Meeting dell’Unione Artigiani Artigiani e Imprese di Lodi, in via Lago Maggiore 2, l’appuntamento che l’associazione organizza ogni anno sulle misure fiscali approvate con la Legge di Stabilità. Anche in questo 2024 l’evento, è stato organizzato con la collaborazione dell’Agenzia delle Entrate di Lodi. Alla serata saranno presenti come relatori Alfio Concetto Grasso e Marco Stefano Piscopo mentre a moderare i lavori sarà Gabriele Erba commercialista dell’associazione. L’obiettivo del seminario è offrire un quadro generale per poi focalizzare l’attenzione su alcuni provvedimenti più attinenti alla categoria. "Ci rendiamo conto – commenta il segretario generale Mauro Sangalli – delle difficoltà che hanno gli artigiani ad approcciarsi a questi temi complessi e delicati. Ci è altrettanto chiaro che oggi la professione impone di restare aggiornati anche sugli aspetti gestionali del fare impresa. Sono quelli su cui puntiamo nell’offerta degli incontri che proponiamo in sede e gli approfondimenti di carattere fiscale sono particolarmente utili. A noi spetta dare gli strumenti adeguati e ai soci fare lo sforzo di spendere una serata per acquisirli".