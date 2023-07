Arrivano le Penne nere Festa in ricordo di Novello

di Mario Borra

Nella città natale di Beppe Novello, pittore e illustratore nonché alpino e reduce della campagna di Russia, le Penne nere si ritrovano per un week end all’insegna del ricordo e della festa, in attesa del grande raduno di raggruppamento che si terrà a Lodi in ottobre. Il 15 e il 16 luglio, quindi, è pronto un calendario fitto di appuntamenti a Codogno con il previsto arrivo di centinaia di alpini. Ieri la presentazione dell’appuntamento in municipio, che "ci rende orgogliosi e onorati", ha detto il sindaco Francesco Passerini. Il presidente onorario della sezione milanese dell’Associazione nazionale Alpini (Ana), Luigi Boffi, ha ricordato il legame tra il territorio lodigiano e gli alpini con Novello, che ai tempi affrescò la sede milanese, e con don Carlo Gnocchi, originario di San Colombano al Lambro. Presenti ieri Giorgio Cellerino, presidente vicario degli alpini milanesi, e Zaverio Farina del gruppo di Lodi. Il programma prevede l’inizio alle 16 di sabato 15, con l’apertura del punto ristoro in piazza Cairoli, nel cuore del centro storico, mentre alle 20.30, nella sala Santelli del municipio di via Vittorio Emanuele, si terrà una serata sul tema “Gli alpini e la battaglia di Nikolajewka“, alla quale, il 26 gennaio del 1943, anche Novello e don Gnocchi parteciparono, quest’ultimo come cappellano. Interverrà il colonnello Massimiliano Cigolini, comandante del V Reggimento Alpini, legato al territorio lodigiano, essendo originario di San Fiorano. Parteciperà il coro alpino Monte Cervino di Gessate.

Domenica 16 si terrà il clou della manifestazione: alle 9 l’alzabandiera in piazza Cairoli alla presenza della Fanfara alpina, la deposizione della corona di fiori al monumento ai Caduti e il successivo saluto di un rappresentante dell’amministrazione comunale. Alle 10 la messa nella chiesa parrocchiale di San Biagio, seguita alle 12.30 dall’aperitivo e pranzo solidale con gli alpini in piazza Cairoli. Alle 17.30 l’ammaina bandiera e i saluti finali con un arrivederci per l’importante evento di Lodi, il 14 e il 15 ottobre, quando si terrà il secondo raggruppamento Lombardia-Emilia Romagna e la prevista “invasione“ di migliaia di Penne nere nel capoluogo.