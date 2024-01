Arrivano gli orti sociali: "Per anziani e scolaresche"

Un campo incolto a Zelo Buon Persico si trasformerà in un insieme di venti orti sociali per circa 900 metri quadrati (da circa 40 metri quadri l’uno). Un progetto pensato per gli anziani, ma che sarà disponibile anche per le scuole, e partito grazie all’incontro del comune di Zelo con la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi. "Un progetto di utilità sociale che nella nostra comunità non si vedeva da tempo – ha spiegato Daniela Brocchieri, vicesindaca di Zelo che si è occupata del progetto – entro maggio dovremmo vedere l’avvio del cantiere, faremo poi un regolamento sulla gestione degli orti. Il bando è stato possibile grazie all’adesione della Pro Loco e del Centro Anziani, la prima ha anche messo un contributo di 3mila euro". Sull’importanza del progetto, ha anche parlato il presidente della Fondazione Comunitaria Mauro Parazzi: "Il contributo della fondazione è stato di 13.500 euro, con 7.500 euro donati dalla cittadinanza".

L.P.